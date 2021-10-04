Человечеству этой зимой предрекают тяжелейший кризис

Подорожание энергоресурсов и проблемы с поставками многих товаров грозят всему миру тяжелым кризисом этой зимой, пишет Bloomberg.

Автор отметил, что пандемия коронавируса стала большим кризисом для человечества. Это выражается в проблемах с поставками большинства товаров, начиная от зерна и заканчивая компьютерными чипами.

Однако в этом году в некоторых стран возникли новые проблемы. Так, в Британии наблюдается острый дефицит топлива, а полки в супермаркетах пусты из-за нехватки водителей.