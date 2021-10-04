Хорасан пошел на «Талибан» кто выживет, тот и получит страну целиком

Джемаль Бустани, автор haqqin.az

Война игиловцев против талибов в минувшем сентябре стала свершившимся фактом, и нужно быть совсем уж слепым, чтобы этого не замечать. И вопрос не только в последнем теракте в мечети Идгах в Кабуле, унесшем жизни многих ни в чем неповинных людей.

Еще 23 сентября был опубликован 305-й выпуск информационного бюллетеня «Исламское государство» «Аль-Наба», в котором документируется возросшая активность ИГ-Хорасан в Афганистане. Только между 18 и 22 сентября афганский вилайет ИГ совершил 12 террористических атак, жертвами которых стали 85 афганцев, большинство из которых являлись талибами.

«Хорасаниты» отчаянность своего положения прекрасно понимают

«Более шестидесяти ополченцев движения «Талибан» были убиты и ранены, одиннадцать их транспортных средств были повреждены и уничтожены в ходе последовательной серии взрывов, совершенных солдатами халифата в различных районах Афганистана, включая Кабул и Кунар. В то же время, большая часть наших усилий была сосредоточена в районе Джелалабада, столицы провинции Нангархар на востоке Афганистана», - с гордостью заявляют ИГ-пропагандисты, торжествующие по поводу того, что их афганский вилайет теперь является самым боевым, обойдя по статистике атак даже африканские.

Вопрос о том, как будут складываться отношения талибов и ИГ после ухода американцев теперь полностью закрыт: талибы будут вести войну на полное уничтожение «ИГ-Хорасан», вырезая ее ячейки в Афганистане под корень везде, где они их настигнут. «Хоросаниты» - чуждый, нежелательный и опасный элемент, которому, по мнению руководства Талибана, нет места в стране.

Тут важно и еще одно обстоятельство: до сих пор с вилайетами ИГ ни одному из государств, что в Ираке, что в Сирии, что в Африке не удавалось справиться самостоятельно, везде требовалось привлекать иностранные силы. В итоге, разгром «хоросанитов» поднимет рейтинг правительства талибов на небывалую высоту, докажет их дееспособность и снимет препятствия для их международного признания. Статус «власти, самостоятельно победившей ИГ» дорогого стоит и неизбежно влечет за собой благожелательность иностранных инвесторов, которые Кабулу сейчас нужны как воздух.

Талибы делают все возможное, чтобы под «хоросанитами» горела земля

Тем более, что главной задачей для талибов сейчас является создание государства, где все с определенной спецификой, конечно, но вполне на уровне принятых в мире стандартов. В частности, с сегодняшнего дня вступил в силу запрет на продажу в стране оружия и автотранспорта без лицензий. «Черный рынок» стволов, эта мера, конечно, в одночасье не ликвидирует – но для тех же боевиков ИГ-Хорасан создаст дополнительные проблемы.

«Хорасаниты» отчаянность своего положения прекрасно понимают. В прямом противостоянии с талибами у них нет никаких шансов, особенно если признать, что Талибан – это, по большому счету, выбор всех афганцев. И потому они перешли к тактике нагнетания ужаса, постоянных точечных ликвидаций и диверсий.

«Нам не нужно, чтобы население нас любило», - говорили лидеры ИГ в 2015-2016 в Ираке. – «Нам нужно, чтобы они под страхом смерти беспрекословно выполняли наши распоряжения и платили налоги». Эту схему они сейчас и реализуют в Афганистане, стремясь кровавым террором и расправами привести к покорности хоть несколько уездов – а еще лучше какую-нибудь провинцию, чтобы закрепиться там, сделать ее своей опорной базой.

Но и талибы текущий момент понимают предельно четко. А потому делают все возможное, чтобы под «хоросанитами» горела земля, чтобы каждый из них жил в страхе перед неминуемым уничтожением. Ничего в Афганистане не меняется – кто выживет, тот и получит всю страну целиком.