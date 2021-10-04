Джемаль Бустани, автор haqqin.az 00:12

Война игиловцев против талибов в минувшем сентябре стала свершившимся фактом, и нужно быть совсем уж слепым, чтобы этого не замечать. И вопрос не только в последнем теракте в мечети Идгах в Кабуле, унесшем жизни многих ни в чем неповинных людей. Еще 23 сентября был опубликован 305-й выпуск информационного бюллетеня «Исламское государство» «Аль-Наба», в котором документируется возросшая активность ИГ-Хорасан в Афганистане. Только между 18 и 22 сентября афганский вилайет ИГ совершил 12 террористических атак, жертвами которых стали 85 афганцев, большинство из которых являлись талибами.

«Более шестидесяти ополченцев движения «Талибан» были убиты и ранены, одиннадцать их транспортных средств были повреждены и уничтожены в ходе последовательной серии взрывов, совершенных солдатами халифата в различных районах Афганистана, включая Кабул и Кунар. В то же время, большая часть наших усилий была сосредоточена в районе Джелалабада, столицы провинции Нангархар на востоке Афганистана», - с гордостью заявляют ИГ-пропагандисты, торжествующие по поводу того, что их афганский вилайет теперь является самым боевым, обойдя по статистике атак даже африканские. Вопрос о том, как будут складываться отношения талибов и ИГ после ухода американцев теперь полностью закрыт: талибы будут вести войну на полное уничтожение «ИГ-Хорасан», вырезая ее ячейки в Афганистане под корень везде, где они их настигнут. «Хоросаниты» - чуждый, нежелательный и опасный элемент, которому, по мнению руководства Талибана, нет места в стране. Тут важно и еще одно обстоятельство: до сих пор с вилайетами ИГ ни одному из государств, что в Ираке, что в Сирии, что в Африке не удавалось справиться самостоятельно, везде требовалось привлекать иностранные силы. В итоге, разгром «хоросанитов» поднимет рейтинг правительства талибов на небывалую высоту, докажет их дееспособность и снимет препятствия для их международного признания. Статус «власти, самостоятельно победившей ИГ» дорогого стоит и неизбежно влечет за собой благожелательность иностранных инвесторов, которые Кабулу сейчас нужны как воздух.