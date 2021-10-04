В эти минуты в Азербайджане возобновил свою работу мессенджер WhatsApp. Об этом сообщает haqqin.az.

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Пользователи в Азербайджане вновь получили доступ к Facebook и Instagram, что свидетельствует о возобновлении работы соцсетей, сообщает haqqin.az.

Однако, мессенджер WhatsApp пока не позволяет отправлять сообщения.

Сбой в работе приложений Facebook, Instagram и WhatsApp был вызван тем, что утром 4 октября по времени Восточного побережья США кто-то внутри Facebook произвел обновление протоколов маршрутизации, позволяющих браузерам находить адреса сайтов этих соцсетей, считают американские эксперты.

Представитель компании Facebook подтвердил, что ее сервисы постепенно восстанавливаются, но это займет время, передает газета The New York Times.