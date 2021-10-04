В Facebook назвали причину многочасового сбоя

Отмечается, что данные пользователей не пострадали. "Наши сервисы теперь снова подключены к сети, и мы активно работаем над тем, чтобы полностью вернуть их к нормальной работе", - говорится в сообщении.

Сбой в работе Facebook, который длился около шести часов 4 октября, был связан с неправильным изменением конфигурации на магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между центрами обработки данных. Об этом сообщается на сайте компании.

"Этот сбой в сетевом трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к тому, что наши службы перестали работать ... Сейчас мы хотим прояснить, что, по нашему мнению, основной причиной этого сбоя было неправильное внесение изменений в конфигурации", - заявили в компании.

Напомним, вчера в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой, который длился примерно 6 часов. Затем стали поступать сообщения о возможных проблемах в Google, Twitter, TikTok и многих других онлайн-сервисах. Также поступали данные о перебоях в работе Amazon Web Services, T-Mobile, AT&T.

Кроме того, сервис Downdetector получил информацию о некоторых сбоях в электронных системах Southwest Airlines, Bank of America, Snapchat, Gmail, Telegram.

Цены акций Facebook на фоне масштабного сбоя упали приблизительно на 5%. Это привело к снижению состояния Марка Цукерберга до $120,9 млрд, опустив его до 5-го места в списке миллиардеров Bloomberg - ниже Билла Гейтса.