Новый день — новый рекорд цен на газ

Цены фьючерсов на газ в Европе достигли нового рекордного значения, впервые превысив 1200 долларов за тысячу кубометров, сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи ICE.

Стоимость ноябрьских фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, уже через несколько минут после открытия торгов превысила рекордные 1200 долларов за тысячу кубометров. Максимум начала торгов составил 1228,8 доллара.

Напомним, 1 октября стоимость газа в Европе впервые обновила исторический рекорд, достигнув уровня 1200 долларов за кубометр. Предполагается, что одной из причин такого резкого увеличения цен могло стать уменьшение прокачки газа по газопроводу Ямал–Европа почти в три раза.