Афганистану грозит блэкаут из-за многомиллионных долгов

Афганистан должен выплатить четырем соседствующим странам около 62 миллионов долларов за потребленную электроэнергию, передает телеканал TOLO News со ссылкой на афганскую энергетическую корпорацию DABS.

Согласно информации, электроэнергию в Афганистан поставляли Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Иран.

Сообщается, что DABS уже направила властям стран-экспортеров электроэнергии письма с обещаниями выплатить долг и просьбами не отключать электричество. Также афганская корпорация обратилась к миссии ООН по содействию Афганистану с призывом помочь в погашении задолженности, в противном случае страна рискует погрузиться в темноту.

Напомним, исполнительный директор Исламского банка Афганистана Сайед Муса Калим аль-Фалахи заявил, что республика на грани финансового коллапса, из-за чего экономика страны сильно зависит от иностранной помощи.