Переговоры министров обороны Азербайджана и Грузии фото
В Кахетинском регионе Грузии состоялась двусторонняя встреча министров обороны Азербайджана и Грузии - Закира Гасанова и Джуаншера Бурчуладзе, по итогам которой стороны выразили удовлетворение развитием отношений между двумя странами, подчеркнув важность дальнейшего углубления этих отношений, сообщают местные СМИ.
Согласно сообщению, по итогам встречи был подписан план сотрудничества в сфере обороны между Азербайджаном и Грузией.
По завершении двусторонних встреч начнется трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции.
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов 4 октября прибыл в Грузию, где уже провел встречу с премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили и своим турецким коллегой Хулуси Акаром.
В понедельник в Грузии на базе Центра базовой боевой подготовки (ЦБТ) Сил обороны Грузии стартовали многонациональные командно-штабные учения Eternity 2021. В них принимают участие более 200 участников из трех стран - Грузии, Турции и Азербайджана.