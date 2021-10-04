Вслед за обвалом соцсетей рухнули и американские рынки

После масштабного сбоя в работе Facebook и других социальных сетей обвалились и американские рынки. На торгах 4 октября упали основные индексы: индекс S&P 500 опустился на 1,3 процента, Nasdaq 100 — более чем на 2 процента, Dow Jones — почти на 1 процент, NYSE Composite — на 0,73 процента. Как сообщает The Wall Street Journal, рынок потянули вниз акции технологических компаний.

Так называемые компании FANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google) в совокупности потеряли 243 миллиарда долларов капитализации за ночь. Издание отмечает, что это стало крупнейшей рыночной потерей с октября 2020 года. Alphabet потерял более 3 процента, Amazon — 2,85 процента, Netflix — 2,6 процента, Apple — 2,4 процента, Microsoft — чуть более чем 2 процента.

Сильнее остальных пострадали ценные бумаги Facebook: на закрытии торгов акции техногиганта обвалились больше чем на 5 процентов, капитализация упала на 50 миллиардов долларов. А глава компании Марк Цукерберг потерял около 7 миллиардов долларов на фоне сбоев в работе Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp.