В Японии обнаружили новый вирус

В Японии обнаружили заболевание, вызванное ранее неизвестной инфекцией. Новый вирус под названием «Йезо», который смогли идентифицировать специалисты, передается через укусы клещей, пишет издание Nature Communications.

В 2014 году в Японии зафиксировали первые случаи инфицирования неизвестным патогеном. До 2020 года было зафиксировано семь пациентов со схожими симптомами. Течение болезни характеризовалось лихорадкой, а в крови пациентов снижалось количество лейкоцитов и тромбоцитов.

В 2019 году на острове Хоккайдо в больницу обратились два пациента, которых лихорадило после укуса клеща. Анализ крови показал, что укушенные люди были инфицированы неизвестным вирусом. После этого ученые перепроверили образцы крови больных, которые обращались с похожими симптомами с 2014 года. Исследователи обнаружили семь случаев инфицирования «Йезо».