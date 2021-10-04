В проводимых в Азербайджане реформах в сферах труда, занятости, социальной защиты, инвалидности и реабилитации придается особое внимание сотрудничеству со специализированными структурами ООН. В последние годы на основе новых совместных проектов сформировано активное и эффективное сотрудничество. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда и социальной защиты населения, об этом министр Сахиль Бабаев сказал в ходе встречи с новым резидентом-координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой.

Поздравив В.Андрееву с новым назначением, министр пожелал успехов в ее деятельности. С.Бабаев рассказал о победе, одержанной азербайджанской армией под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Отечественной войне, освобождении из-под тридцатилетней армянской оккупации азербайджанских земель. Министр подчеркнул, что в настоящее время на этих землях ведутся широкомасштабные работы по восстановлению и реконструкции.

С.Бабаев также сообщил о том, что в поствоенный период ведутся работы по обеспечению социальной поддержки семей шехидов, ветеранов и всех пострадавших в результате армянского террора. Он отметил реформы, проводимые в Азербайджане в сферах труда, занятости, социальной защиты, а также о концепции DOST, являющейся успешным инновационным новшеством в области государственных социальных услуг.

С.Бабаев отметил, что совместно с Программой развития ООН реализуются проекты «Развитие в Азербайджане инновации и занятости», «Создание инклюзивных и достойных рабочих мест для социально уязвимых групп». Министр подчеркнул значимость проекта по обеспечению прав и благополучия женщин-инвалидов и ветеранов карабахской войны, совместно реализуемого Программой развития ООН и Фондом ООН в области народонаселения.

Рассказав о повестке сотрудничества с UNİCEF, охватывающего важные направления в области развития в Азербайджане системы заботы и опеки над детьми, С.Бабаев подчеркнул, что в целом связи со структурами ООН с каждым годом расширяются.