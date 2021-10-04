Джебраил благоустраивается

Согласно сообщению официального сайта главы государства, жилой квартал будет создан на территории площадью 10,5 га. Его строительство и ввод в эксплуатацию планируется осуществлять поэтапно. Сначала будут построены пять домов для примерно 200 семей. Квартал составят 4-, 5- и 6-этажные жилые дома и здания другого назначения.

Президент Ильхам Алиев в ходе поездки в Джебраил также заложил фундамент здания полной средней школы имени академика Мехди Мехдизаде на 960 учащихся. Кроме этой школы, в Джебраиле планируется построить еще три школы, говорится в информации на сайте президента Азербайджана.