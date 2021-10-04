Ильхам Алиев: «Как-то я спросил Али Гасанова…»
"Мы справедливо отмечали победу в апрельских боях как славную победу нашей армии, и наше возвращение началось именно с этого момента. Возвращение в Джоджуг Марджанлы стало началом Великого возвращения". Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая перед общественностью освобожденного Джебраильского района.
"Помню, я как-то сказал тогда председателю Госкомитета по беженцам и вынужденным переселенцам Али Гасанову, что у есть меня такая мысль - вернуть в родное село Джоджуг Марджанлы его жителей. В то время там проживала всего одна семья Октая Хазиева. Я предложил узнать, хотят они вернуться или нет? Ведь прошло много времени, кто-то из них работает в Билясуваре, кто-то в Баку, хотят они вернуться или нет? Спустя некоторое время Али Гасанов мне сообщил, что почти все они хотят вернуться в свое родное село. Это меня очень обрадовало, поскольку в тот период было много разных мнений: если будут освобождены земли, вернутся ли туда вынужденные переселенцы или нет, многие из них, их дети и внуки и не видели эти места. Но эта готовность еще раз продемонстрировала величие нашего народа", - подчеркнул глава государства.