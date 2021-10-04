В Баку женщина на несколько часов попросила соседей присмотреть за двухлетним сыном, но не вернулась. Спустя несколько дней соседи обратились в правоохранительные органы, которые до выяснения причин исчезновения матери временно поместили ребенка в приют общественного объединения помощи женщинам “Темиз Дунья”.

Как сообщила haqqin.az социальный работник приюта Ягут Мамедъярова, женщина сказала соседям, что отец ребенка в больнице и она, проведав его, через пару часов заберет сына, однако в течение последующих дней за малышом так никто и не пришел.

Спустя некоторое время соседям удалось связаться с отцом мальчика, который давно отказался от ребенка, но соцработникам все же удалось убедить его, чтобы взял мальчика.

Сейчас малыш пока в приюте. Его отцу необходимо собрать соответствующие документы, чтобы забрать его к себе. Предполагается, что женщина пошла на такой шаг из-за того, что стала жить с другим мужчиной. Но и не исключено, что поступок совершен ею из-за материальных проблем.

В приюте подчеркнули, что количество обращений в учреждение за последние месяцы возросло. “Вчера мы, например, поместили 10-месячного ребенка в государственный детский диспансер”, - говорит Я.Мамедъярова.