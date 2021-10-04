Ильхам Алиев: Россия и Турция – гаранты стабильности в регионе
"Турецко-российское сотрудничество является гарантом стабильности в нашем регионе. Недавно в ходе встречи президентов Турции и России обсуждались армяно-азербайджанские отношения, и мы постоянно находимся в контакте как с Турцией, так и с Россией", - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая перед общественностью освобожденного Джебраильского района.
"Я как президент постоянно в контакте (с этими государствами – haqqin). Сегодня в установлении мира в регионе роль Турции и России очень велика. То есть нам достаточно этого формата. Армения тоже присоединится к этому формату, поскольку у нее нет другого выхода. Сейчас реальность такова. Мы поддерживаем озвученные в последнее время высказывания в связи с нормализацией турецко-армянских отношений. Открыто заявили: мы это поддерживаем. Считаем, что это нужно для региона. Это нужно для устранения любого риска войны. Для нас достаточен этот формат – Турция-Россия-Азербайджан-Армения. Кто желает - может присоединиться, кто не желает – его дело. В любом случае сегодня без согласия Азербайджана в этом регионе не может быть реализована какая-либо инициатива", - сказал президент.