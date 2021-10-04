В Азербайджане подростков от 12 до 15 лет тоже будут прививать от COVID

Министерство здравоохранения Азербайджана выступило с заявлением о вакцинации.

Как сообщили haqqin.az в министерстве, процесс вакцинации продолжается по всей стране в соответствии со «Стратегией вакцинации от COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы».

«Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию, официальные разрешения Европейского агентства по лекарственным средствам и Американской администрации по контролю за продуктами и лекарствами на введение подросткам вакцины mRNT Pfizer (Comirnaty), научно-медицинский совет Минздрава принял решение, согласно которому при наличии соответствующих медицинских показаний и согласия обоих родителей подросткам в возрасте от 12 до 15 лет может быть введена вакцина против COVID-19 mRNT Pfizer (Comirnaty)», - говорится в заявлении Минздрава.

Отмечается, что вакцинация подростков будет проводиться централизованно в Бакинском оздоровительном центре.