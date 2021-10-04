Дмитрий Рой, автор haqqin.az 13:31

В Нахчыване, граничащем с Ираном, сегодня стартовали азербайджано-турецкие учения «Нерушимое братство-2021». Это достойный ответ Баку и Анкары на проводимые в последние несколько недель Ираном крупномасштабные учения на границе с Азербайджаном. Иранские военные действуют масштабно и размашисто. На фоне истеричной антиазербайджанской пропаганды, льющейся в Тегеране из каждого утюга, они активно демонстрируют свою «мощь». Залпы ракет, улетающих за горизонт, но не попадающих в цель, потери от дружественного огня, 4000 скоростных катеров КСИР, разворачиваемых в порту Аштара на побережье Каспия – все это должно внушить трепет и убедить в серьезности иранских намерений.

Но – не получается. «Мои дорогие пауки в банке», - называл в свое время иранские политические элиты аятолла Хомейни, и сегодня как никогда видна правота этого определения. Все скрытые комплексы этих элит сегодня фонтанируют так, что здраво смыслу в Тегеране места нет. Бредовый повод для обострения отношений с Азербайджаном - противодействие сионизму (что?!), устаревшие на полвека тактика и вооружения, сущая чепуха о строительстве альтернативной дороги в Армении – тут уж поневоле усомнишься, а в здравом ли смысле те, кто бьет сегодня в Тегеране в барабаны войны? Отдают ли они себе отчет, что выглядят смешно и глупо, что в очередной раз выставляют себя перед всем миром в качестве злобных карликов с бубенчиками, с которыми невозможно договариваться? Нынешний всплеск национализма, вполне схожий с тем, что был у их нынешних «братьев»- армян, когда они с треском проиграли 44-дневную войну, выбил из иранских элит адекватность. И теперь, лишившись ее, они исполняют воинственные пляски на политической арене, не замечая, что и перчатки в дырках, и сами в полунокауте, да и с трусами, извиняюсь, не все хорошо.

В редакционной статье haqqin.az идейные причины неадекватности иранских элит изложены исчерпывающе – волосок между блоками не втиснешь. Остается только поразмышлять о том, что эти элиты не состоятельны не только в идеологии и внутренней политике – они еще и совершенно не понимают суть современных международных отношений. Замороженный конфликт в Карабахе долгое время преподносился как образец иранской дипломатической мудрости. Иранские дипломаты пыхтели и раздувались от гордости за самих себя, совершенно не понимая, что международные отношения в начале XXI века – это динамика. А после десятых годов нынешнего столетия – сумасшедшая динамика, ведущая к перекройке всей сложившейся системы балансов, сдержек и противовесов. Взлет Турции, безукоризненное формирование азербайджанской государственности, которое вывело страну в субрегиональные лидеры, формирование новых интересов бизнеса, устремившегося на внешние рынки – все это Иран откровенно проспал, в надежде, что все на десятилетия останется неизменным.

Это вообще родовая травма дипломатии Исламской республики, проистекающая из менталитета иранских политических элит – достичь какого-то результата и на том успокоиться, полагая, что дальше-то уж все пойдет само собой. Так Иран потерял своих союзников в Йемене, хуситов, которые чем дальше – тем все меньше оглядываются на Тегеран. Так он потерял Среднюю Азию, Таджикистан и Киргизию. Так он потерял Ирак, где антииранские настроения местных шиитов – на пике. Те же, кто остались верны Ирану – недорогого стоят, поскольку батальоны Фатимиюн, Зайнабиюн, хусейниты и прочая Хезболла лояльны только при условии постоянного щедрого финансирования из секретных статей иранского бюджета, тех из них, что касаются КСИР. «Брат» Башар Асад тоже финтит, при каждом удобном случае, стараясь за спиной иранцев договориться с Эмиратами и иорданцами, за которыми стоят саудиты. Как с горечью говорил Касем Сулеймани, «мы сами создали систему, в которой нашим главным союзником является не идея, а доллар». И сели еще пару десятков лет было достаточно людей, чье сердце билось в унисон лозунгу «Каждый день – Ашура, каждое место - Кербела», то благодаря косности и высокомерию иранских элит, теперь к нему добавилось окончание «но доллар все-таки нем ближе». На страницах haqqin.az мы неоднократно писали о системном социально-экономическом кризисе Ирана. Все оказалось хуже – речь идет уже об идейном кризисе Исламской республики. Иначе трудно оценить слова Киумарса Гейдари, командующего сухопутными войсками иранской армии, который ничтоже сумняшеся заявил, что Иран, видите ли, обеспокоен присутствием боевиков, которые Азербайджан привлек во время прошлогодних боев за спорный регион Нагорный Карабах.