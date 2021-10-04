Ильхам Алиев позвонил Рахмону

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону. Об этом сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

Согласно информации, Ильхам Алиев поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья и успехов в деятельности во имя развития Таджикистана.

В свою очередь, президент Таджикистана поблагодарил Ильхама Алиева за проявленное внимание и поздравление.

Главы государств выразили удовлетворение успешным развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Таджикистаном, высказали уверенность в том, что сотрудничество двух стран будет укрепляться и дальше, обменялись мнениями о перспективах связей.