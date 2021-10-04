«За Грузию стоит умереть»: Саакашвили отказался прекращать голодовку

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится в тюрьме, отказался прекращать голодовку. Об этом заявил его адвокат Ника Гварамия, сославшись на письмо Саакашвили, сообщает «Грузия Online».

Послание адвокат получил после встречи с Саакашвили. В нем экс-президент написал, что не прекратит голодовку «до конца жизни». «Хочу, чтобы вы знали — я не прекращу ее ни в коем случае, до тех пор, пока я и задержанные из-за меня люди не будут освобождены. Я очень люблю жизнь, но голодовка в любом случае продлится до конца моей жизни», — написал Саакашвили.

«Моим существованием я своему народу большую помощь не окажу. Готов хотя бы своей отверженностью подтвердить, что за Грузию стоит жить и стоит умереть», — добавил экс-лидер Грузии.

1 октября Саакашвили впервые за восемь лет вернулся в Грузию. В тот же день его задержали и отправили в тюрьму города Рустави.