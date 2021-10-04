В рамках официального визита в Грузию министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

Как сообщает пресс-служба азербайджанского военного ведомства, на встрече были обсуждены вопросы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, была подчеркнута значимость опыта, обретенного военнослужащими обеих стран в ходе совместных учений.

Генерал-полковник З.Гасанов выразил признательность братской Турции за поддержку, оказанную в Отечественной войне. Стороны особо отметили, что искренние отношения глав государств благотворно отражаются на сфере военного сотрудничества.

В заключение министр обороны генерал-полковник З.Гасанов выразил уверенность в том, что двустороннее сотрудничество, основанное на взаимном доверии и поддержке, будет и впредь успешно развиваться и укрепляться.