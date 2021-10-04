Синоптики предупреждают метеозависимых людей
Завтра, 6 октября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурная погода, утром и вечером местами дожди, умеренный северо-восточный ветер, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.
Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью составит 13-15, днем 15-17 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 766 до 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70%.
Завтра в районах Азербайджана ожидаются переменные дожди, местами ливни, в горах снег, умеренный северный ветер. Температура воздуха ночью составит 10-14, днем 15-18, в горах ночью 0-4, днем 4-7 градусов тепла, в высокогорье ночью 2-5, днем 0-2 градуса мороза.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 6 октября на Апшероне ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов и влажная погода, что может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.