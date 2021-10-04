Ильхам Алиев вновь отвечает Ирану: «Пусть никто не сует свой нос в наши дела»

"Мы проявляем добрую волю. Но это не значит, что мы примем необоснованные обвинения в свой адрес. Я говорю об этом здесь – в Джебраиле, на берегу реки Араз, говорю азербайджанскому народу и всему миру, необоснованные обвинения против нас не останутся без ответа. Мы отвергаем эти обвинения, не принимаем их и требуем доказательств". Об этом заявил президент Ильхам Алиев в освобожденном Джебраильском районе на встрече с представителями общественности района.

"Недавно один из провинциальных мулл в Иране озвучил какие-то обвинения в отношении Азербайджана. Меня проинформировали об этом, я сказал, не стоит обращать внимания. Не станем же мы замечать слова какого-то провинциального муллы. Кто он такой?! Просто не придавайте значения его словам. Однако потом, к сожалению, официальные лица начали выдвигать против нас необоснованные обвинения. Якобы Азербайджан привел на эти территории Израиль. Мы не позволим, чтобы против нас озвучивались необоснованные обвинения…

Азербайджан – страна, которая ведет независимую политику. Об этом знают все, ибо уже не первый год мы ведем независимую политику. Мы строим отношения с соседями и со всеми другими странами на основе независимой политики. Пусть никто не вмешивается в наши внутренние дела. С какой страной, на каком уровне мы строим отношения – это наше внутреннее дело. Мы же не выдвигаем претензии против стран, имеющих тесные дружественные связи с Арменией. Посмотрите, сколько покровителей у Армении, вторая карабахская война это показала. Посмотрите, сколько стран, поддерживающих Армению. Выходит, мы должны враждовать с этими странами? Нет. Мы принимаем суверенное право этих государств. Правда, где-то это может и беспокоить, и мучить, особенно когда близкие нам страны проявляют особое отношение к Армении. Но мы этого никогда и не произнесем. Мы с уважением относимся к суверенным правам каждого государства и требуем, чтобы и к нашим суверенным правам каждый относился с уважением, не вмешивался в наши внутренние дела. Подобные попытки были и раньше, но все они были безуспешны. Еще раз хочу заявить, по озвученным против нас официальным обвинениям должны быть предоставлены доказательства. Пусть приедут, посмотрят, найдут ли хоть одного иностранного гражданина в данном регионе?

Мы очистили от оккупантов 130-километровую азербайджано-иранскую границу. Нужно расследовать процессы, которые шли здесь. Мы сейчас расследуем и связи. Или ни с того ни с сего начинают выдвигать против Азербайджана обвинения, дескать, здесь разместилась какая-то страна. Якобы Азербайджаном управляет не азербайджанский народ, не азербайджанское государство, а какие-то посторонние силы. Это – неуважение в отношении нас. Мы этого никогда не примем. И каждый должен знать об этом. И впредь Азербайджан будет планировать собственные внешние связи и внутренние дела так, как сам считает нужным. Пусть никто не сует свой нос в наши дела", - подчеркнул глава государства.