Асад передаст Ирану десятки госпредприятий Сирии
Президент Сирии Башар Асад одобрил передачу иранской стороне 40 государственных промышленных предприятий страны, передает Anadolu со ссылкой на известного сирийского оппозиционера, сына бывшего министра обороны Мустафы Тласа - Фираса Тласа.
“Ряд компаний, принадлежащих иранскому правительству либо Корпусу стражей исламской революции (КСИР), возьмут на себя управление крупными промышленными объектами Сирии. Речь идет о порядка 40 предприятиях”, - написал Тлас в Facebook.
Отмечается, что процесс смены владельца компаний координирует Лина Киная, назначенная 30 сентября заместителем госминистра в правительстве Башара Асада.
«Иранские делегации уже побывали на ряде промышленных объектов Сирии, которые будут переведены в их ведение. Кроме того, иранский посол совершает поездки в регионы Сирии, чтобы продемонстрировать доминирование Ирана в сирийской экономике. Дипломат уже побывал в провинциях Алеппо, Хомс и Тартус, а также посетил Торгово-промышленные палаты в Дамаске», - утверждает Тлас.