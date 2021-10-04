В Баку закрыли офис представителя Хаменеи Иран и коронавирус едины
В Баку закрылся офис Оджага Неджата - представителя Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Азербайджане.
Согласно информации, деятельность офиса, который располагался в здании мечети «Хусейния», была прекращена после осмотра места поклонения сотрудниками правоохранительных органов.
Как сообщил глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов, «в последние дни в нескольких местах Баку резко возросло число зараженных COVID-19, и одним из таких мест является мечеть Гусейния. Поэтому деятельность этих мест, в том числе и мечети, приостановлена. В настоящее время эпидемиологическая служба принимает соответствующие меры”.