В интернете появилось видео задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тбилисской квартире. Кадры опубликовало Sputnik Грузия.

На кадрах мужчина в гражданском надевает на Саакашвиди наручники. Оба стоят рядом с накрытым столом, на котором помимо еды две бутылки водки. В помещении также находятся несколько мужчин в гражданской одежде. Перед тем как Саакашвили выводят из комнаты, ему разрешают допить из стакана на столе. Затем запись обрывается, и не видно, смог ли политик закусить.

Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. Телеканал TV Pirveli передавал, что это произошло в квартире по проспекту Гурамишвили. Хозяина квартиры, где скрывался политик, Элгудже Цомая задержали по подозрению в сокрытии тяжкого преступления. Суд 4 октября поместил его под стражу. Цомаю грозит тюремное заключение на срок от года до четырех лет.