Суд смягчил приговор сыну соратника Аликрама Гумбатова

Замоскворецкий суд Москвы обязал МВД РФ изменить стендап-комику Идраку Мирзализаде пожизненный срок нежелательности его пребывания на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката артиста Сергея Бадамшина.

«Суд частично удовлетворил наш иск в части пожизненного срока», — сказал адвокат. По его словам, МВД обязали установить разумный срок вместо пожизненного.

Отметим, что Идрак Мирзализаде является популярным российским комиком, его выступления в интернете набирают миллионные просмотры. Идрак - сын скончавшегося в мае прошлого года бизнесмена Кахина Мирзализаде, который долгие годы проживал в Беларуси и был близким другом и сторонником лидера талышских сепаратистов Аликрама Гумбатова. В конце августа МВД признало нахождение комика с белорусским гражданством пожизненно нежелательным на территории России из-за его шутки про русских. У Мирзализаде аннулировали вид на жительство в России, ему также пригрозили депортацией в Беларусь и запретили въезд в Россию. Позднее артист потребовал обжаловать это решение. 16 сентября стало известно, что московский суд приостановил приказ МВД о нежелательности нахождения Мирзализаде в России. Таким образом, комик получил возможность на время вернуться в страну, пока его иск о признании решения ведомства незаконным рассматривают в суде.