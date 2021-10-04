Правительство Ирана направило уведомление по официальным военным каналам руководству оборонного ведомства Азербайджана. Как говорится в сообщении, Иран закрыл свое воздушное пространство для военно-воздушной авиации Азербайджана, осуществляющей военные поставки в Нахчыванскую Автономную Республику.

Баку расценил это решение официального Тегерана как еще одно предательство в отношении Азербайджана, принятое по наущению правительства Армении.