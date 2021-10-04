Еще одно предательство Ирана: Тегеран закрыл свое небо для азербайджанской военной авиации главное на этот час
Правительство Ирана направило уведомление по официальным военным каналам руководству оборонного ведомства Азербайджана. Как говорится в сообщении, Иран закрыл свое воздушное пространство для военно-воздушной авиации Азербайджана, осуществляющей военные поставки в Нахчыванскую Автономную Республику.
Баку расценил это решение официального Тегерана как еще одно предательство в отношении Азербайджана, принятое по наущению правительства Армении.
Следует особо подчеркнуть, что Иран активно использует территорию Азербайджана в качестве транзита для осуществления основных транспортных перевозок. В первую очередь речь идет о транспортном коридоре Север-Юг.
«Предательство Ирана не нанесет ощутимого вреда Азербайджану, поскольку военное ведомство Азербайджана в вопросе снабжения воинских частей, расположенных в Нахчыванской Автономной Республике, отдавало прерогативу другим маршрутам. Однако данное политическое решение Тегерана подталкивает Баку к недвусмысленным выводам о внешнеполитических ориентирах иранского правительства», - говорится в сообщении.