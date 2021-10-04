Президента Жапарова удивил выступающий на кыргызском Анар Багиров видео
В Бишкеке состоялся Второй съезд адвокатов Кыргызстана, в котором принял участие председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров.
Отметим, что в числе гостей и участников съезда были руководящие лица государственных структур Кыргызстана, в том числе представители коллегий адвокатов, международных организаций Кыргызстана, Азербайджана, России, Беларуси, Узбекистана. Самым высокопоставленным гостем съезда был президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
Выступая на открытии съезда Садыр Жапаров отметил, что адвокаты являются одним из столпов, на которых основывается верховенство закона и защита прав человека в правосудии, и подчеркнул, что адвокаты при осуществлении своей профессиональной деятельности должны быть независимыми и не подвергаться влиянию извне.
Своим ярким выступлением на мероприятии запомнился и глава Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров, который, к удивлению присутствующих, начал свою речь на кыргызском языке.
Анар Багиров приветствовал участников съезда от имени всех азербайджанских адвокатов, отметив, что Кыргызстан всегда являлся для Азербайджана дружественной и братской страной. Он также рассказал о реформах, проводимых в последние годы в сфере адвокатуры Азербайджана, отметив, что представляемая им структура готова оказать поддержку усиливающейся адвокатуре в Кыргызстане, а также делиться успешным опытом.
Выступление Анара Багирова было встречено аплодисментами участников съезда, особенно же президента Кыргызстана Садыра Жапарова.