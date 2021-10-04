Отметим, что в числе гостей и участников съезда были руководящие лица государственных структур Кыргызстана, в том числе представители коллегий адвокатов, международных организаций Кыргызстана, Азербайджана, России, Беларуси, Узбекистана. Самым высокопоставленным гостем съезда был президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

В Бишкеке состоялся Второй съезд адвокатов Кыргызстана, в котором принял участие председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров.

Выступая на открытии съезда Садыр Жапаров отметил, что адвокаты являются одним из столпов, на которых основывается верховенство закона и защита прав человека в правосудии, и подчеркнул, что адвокаты при осуществлении своей профессиональной деятельности должны быть независимыми и не подвергаться влиянию извне.

Своим ярким выступлением на мероприятии запомнился и глава Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров, который, к удивлению присутствующих, начал свою речь на кыргызском языке.

Анар Багиров приветствовал участников съезда от имени всех азербайджанских адвокатов, отметив, что Кыргызстан всегда являлся для Азербайджана дружественной и братской страной. Он также рассказал о реформах, проводимых в последние годы в сфере адвокатуры Азербайджана, отметив, что представляемая им структура готова оказать поддержку усиливающейся адвокатуре в Кыргызстане, а также делиться успешным опытом.

Выступление Анара Багирова было встречено аплодисментами участников съезда, особенно же президента Кыргызстана Садыра Жапарова.