Новый препарат от COVID-19 от известного производителя вакцины

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca подала в американское надзорное ведомство по контролю за продуктами и медикаментами заявку на экстренное использование нового препарата на основе антител, передает Guardian.

Как отмечается в публикации, в то время как вакцины полагаются на активную иммунную систему для развития арсенала целевых антител и клеток, борющихся с инфекциями, новый препарат - это терапия антителами под названием AZD7442. Он содержит лабораторные антитела, предназначенные для того, чтобы оставаться в организме в течение месяцев, чтобы сдерживать вирус в случае инфекции.

AstraZeneca заявляет, что может помочь защитить людей, у которых может не быть достаточно сильного иммунного ответа на вакцины против COVID.

Разрешение на использование AZD7442 в США может стать большой победой для AstraZeneca, чья широко применяемая вакцина против COVID еще не одобрена в США, говорится в публикации.