Учения азербайджанских и турецких военных в Нахчыване

В Нахчыване проходят тренировки турецких и азербайджанских военнослужащих «Нерушимое братство-2021». Об этом сообщается на странице Министерства национальной обороны Турции в Twitter.

«Репетиции перед учениями «Нерушимое братство-2021», которые проходят с участием военнослужащих 3-й армии Турции и командования Отдельной общевойсковой армии, успешно выполнены», - отмечается в сообщении.

Учения «Нерушимое братство-2021» продлятся до 8 октября.