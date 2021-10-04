Учения азербайджанских и турецких военных в Нахчыване
В Нахчыване проходят тренировки турецких и азербайджанских военнослужащих «Нерушимое братство-2021». Об этом сообщается на странице Министерства национальной обороны Турции в Twitter.
«Репетиции перед учениями «Нерушимое братство-2021», которые проходят с участием военнослужащих 3-й армии Турции и командования Отдельной общевойсковой армии, успешно выполнены», - отмечается в сообщении.
Учения «Нерушимое братство-2021» продлятся до 8 октября.
3'üncü Ordu Komutanlığımız ile Azerbaycan Nahçıvan Ordu Komutanlığı unsurlarının katılımıyla Nahçıvan’da gerçekleşecek olan Sarsılmaz Kardeşlik-2021 Tatbikatı’nın provaları başarıyla icra edildi. pic.twitter.com/N0q1OTF5dm— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 5, 2021