Ибрагим Мустафаев назначен на высокий пост в Администрации президента
Ибрагим Мустафаев, освобожденный ранее от должности главы Исполнительной власти Кедабека, назначен на высокий пост в Администрации президента Азербайджана.
Как стало известно haqqin.az, Ибрагим Мустафаев назначен заместителем заведующего отделом по работе с территориальными органами управления Администрации президента.
Отдел, курирующий деятельность глав исполнительной власти, возглавляет помощник президента Зейнал Нагдалиев.
Источник haqqin.az сообщает, что главное новшество Ибрагима Мустафаева в системе регионального управления - созданный им Центр оперативных услуг - усовершенствовало работу исполнительной власти на местах и позволило создать механизм оперативного реагирования на жалобы граждан. Реформа И.Мустафаева будет реализована и в других регионах страны.
В феврале 2020 года haqqin.az подготовил специальный репортаж о Центре оперативных услуг в Кедабекской исполнительной власти.