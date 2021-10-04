Кадыров прослезился перед чеченским народом

Избранный глава Чечни Рамзан Кадыров прослезился во время своего выступления перед народом республики на церемонии официального вступления в должность. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе речи политик упомянул своего отца, первого президента Чечни Ахмата Кадырова. «Сделаю все от меня зависящее, чтобы обеспечить республике мирное, здоровое и красивое будущее. Я люблю повторять слова моего отца, который говорил, что правда восторжествует», — сказал Кадыров и прослезился.

Гости мероприятия поддержали главу региона аплодисментами.

«Сегодня, оглядываясь назад, я понимаю, что та самая правда, о которой говорил Ахмат-хаджи, действительно восторжествовала», — заключил Кадыров, подчеркнув, что намерен оправдать высокое доверие чеченского народа и доверие российского президента Владимира Путина.

Кадыров официально вступил в должность на заседании парламента региона во вторник, 5 октября, в День города Грозного, а также в день своего юбилея — 45-летия. Он произнес присягу на русском и чеченском языках. По итогам выборов, которые проходили в период с 17 по 19 сентября, главой Чеченской Республики переизбран Рамзан Кадыров, руководящий регионом с 2007 года. За него проголосовали 99,7 процента избирателей. Он баллотировался от партии «Единая Россия».