Каддафи финансировал антинатовскую кампанию в Испании?
Бывший руководитель Ливии Муаммар Каддафи мог профинансировать антинатовскую кампанию в Испании в преддверии референдума о нахождении королевства в альянсе в 1986 году, сообщает газета ABC со ссылкой на личные архивные документы директора испанской разведки с 1981 по 1995 годы Эмилио Алонсо Манглано.
Согласно данным издания, правительство королевства было вынуждено провести референдум по вопросу членства в НАТО. Жители страны должны были утвердить предложение властей о том, чтобы Испания осталась в составе альянса, к которому она присоединилась в 1982 году. Однако через три дня после объявления о проведении референдума министр обороны Испании позвонил Манглано и заверил, что руководство страны хочет, чтобы было проведено расследование "источников финансирования антинатовской кампании".
"Занимавший тогда пост премьера Фелипе Гонсалес был проинформирован полицией о полковнике армии, "который побывал в Париже и Ливии", где встречался с полковником Каддафи, от которого получил 400 млн [песет] на кампанию по финансированию против НАТО", - пишет газета.
“За два дня до проведения референдума результат было сложно предсказать. В конечном счете 59,55% испанцев проголосовали за сохранение членства в НАТО” – сообщает издание.