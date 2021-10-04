Каддафи финансировал антинатовскую кампанию в Испании?

Бывший руководитель Ливии Муаммар Каддафи мог профинансировать антинатовскую кампанию в Испании в преддверии референдума о нахождении королевства в альянсе в 1986 году, сообщает газета ABC со ссылкой на личные архивные документы директора испанской разведки с 1981 по 1995 годы Эмилио Алонсо Манглано.

Согласно данным издания, правительство королевства было вынуждено провести референдум по вопросу членства в НАТО. Жители страны должны были утвердить предложение властей о том, чтобы Испания осталась в составе альянса, к которому она присоединилась в 1982 году. Однако через три дня после объявления о проведении референдума министр обороны Испании позвонил Манглано и заверил, что руководство страны хочет, чтобы было проведено расследование "источников финансирования антинатовской кампании".