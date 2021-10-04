Грандиозная коллекция азербайджанского дизайнера представлена во Франции

В коллекцию “Сумах”, представленную при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Государственного комитета по работе с диаспорой, входит 21 костюм, подготовленный на основе узоров челеби, ханлыг, нелбеки-гюль и богатых мотивов азербайджанских ковров.

Учредитель марки AFFFAIR , всемирно известный азербайджанский дизайнер Руфат Исмаил в рамках Недели моды в Париже представил коллекцию Haute Couture Sumakh . Как сообщает haqqin.az, дизайнер создал коллекцию, вдохновившись красотой и неповторимостью азербайджанских ковров, образцами карабах ской школы ковроткачества.

Moдельер отметил, что вложил в создание этого грандиозного проекта всю душу, силы и любовь.

Коллекция, отражающая радующие глаз оттенки азербайджанского коврового искусства, была встречена с большим интересом.

В дальнейшем Haute Couture Sumakh планируется представить в Москве, Баку и Нью-Йорке.

Руфат Исмаил является первым и единственным азербайджанским и турецким дизайнером, коллекции которого демонстрировались на таких грандиозных мероприятиях, как недели моды в Милане, Италии, Нью-Йорке, Дубае, Турции и Иране.

Отметим, что модельер удостоен Турецкой ассоциацией дизайнеров одежды премии “Лучший дизайнер Турции -2018”. Его работы были представлены на Неделе моды в Нью-Йорке.