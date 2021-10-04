В Загатале процветала торговля поддельными COVID-паспортами

В прокуратуре Загатальского района проведено расследование по факту выдачи поддельных паспортов COVID-19 (документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19) в центральной районной больнице.

Как сообщили в районной прокуратуре, в ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в выдаче должностными лицами указанной больницы фиктивного паспорта COVID-19 не прошедшим вакцинацию лицам, в связи с чем возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог).

Проводятся следственные действия по выявлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к совершению указанных преступных деяний.