AzeROBOT Education как способ взгляда на новый мир

AzeRobot education является компанией, организующей тренинги и курсы по робототехнике, инженерии и программированию, а также по другим областям для молодежи и школьников в Азербайджане.

Курс ведется на трех языках: азербайджанском, русском и английском. AzeRobot education предлагает уроки робототехники, ментальной арифметики, шахмат, программирования, основ физики и компьютерных знаний.

Каждый ребенок старше 5 лет может пройти обучение на курсах AzeRobot. Робототехника - это научная область, связанная с технологией, изучающей роботы, их дизайнирование, конструирование, методы управления и компьютерные системы, созданные для обработки информации. Развитие этого направления также влияет на стремительное развитие автоматизации промышленности, потому что эти технологии помогают снизить влияние человеческого фактора в промышленной отрасли. Не будем забывать, что робототехника - это хорошие перспективы на будущее. Дети, занимающиеся робототехникой, могут строить свое будущее уже с юных лет.

Более подробно об этом рассказала руководитель Образовательного центра AzeRobot Имамир Мирзоева.

- В первую очередь познакомьте читателей с Образовательным центром AzeRobot. Что особенного в нем?

- AzeRobot education - это недавно созданный учебный центр, который организует курсы по инженерии и программированию, а также поддерживает раннее развитие детей и их успешное совершенствование как личности в будущем. В августе состоялось открытие основного центра – филиала «Кероглу». Кроме того, действуют филиалы «Шахрияр», расположенные в Культурном центре Службы государственной безопасности, а также в Балаханском, Сабунчинском и Сабаильском районах. В этом центре осуществляется обучение, помогающее детям раскрыть свои таланты. Новое поколение очень интересуется технологиями. У нас также развивают навыки по робототехнике. Этим AzeRobot и отличается от других центров.

- Интересно, почему именно бакинские пригородные поселки? Хотелось бы узнать, почему первое открытие состоялось именно в поселке Балаханы?

- Мы считаем, что существует большая потребность в учебных центрах в бакинских поселках и селах. Реконструкционные работы нашего государства впервые начались именно в поселке Балаханы. В свое время Балаханы был одним из основных промышленных и нефтяных центров Баку. Его жители очень трудолюбивые. Нужно поддержать развитие и раскрыть таланты их детей. В августе состоялось открытие главного центра - филиала «Кероглу». Как мы и обещали, свою деятельность начнем в первую очередь с Балаханского филиала. Кроме того, у нас имеются филиалы «Шахрияр», расположенные в Культурном центре Службы государственной безопасности в поселках Рамана, Бильгя и Сабаильском районе. Думаем открыть филиалы и в других регионах Азербайджанской Республики.

- Какова ваша цель в качестве AzeRobot education?

- Наша главная цель - это продвижение талантливых детей из бакинских пригородов, их поддержка в целях представления нашей страны и знамени на зарубежных соревнованиях. Основной предмет нашего учебного центра - робототехника. Робототехника - это научная область, связанная с технологией, изучающей роботы, их дизайнирование, конструирование, методы управления и компьютерные системы, созданные для обработки информации. Во многих странах мира развитие данной научной области пользуется большой поддержкой. Развитие этого направления, в свою очередь, также влияет на стремительное развитие автоматизации промышленности, потому что эти технологии помогают снизить влияние человеческого фактора в промышленной отрасли.

На самом деле интерес к этой технологии существует с древних времен. Ибо люди не желали работать сами, предпочитая использовать других. Хотя изначально эта проблема была решена с помощью рабского труда, в последние несколько сотен лет их заменили роботы и прочие автоматизированные системы. Несмотря на то, что интерес к данной области восходит к древним временам, изучение робототехники как науки началось лишь в XX веке.

В наши дни робототехника используется для решения многих промышленных, бытовых и социальных проблем.

В Турции 13-летний ребенок изобрел летающий дрон, обнаруживающий мины. Мы верим, что таких талантливых детей в Азербайджане тоже много; и мы готовы их поддерживать и вместе стать свидетелями их успехов.