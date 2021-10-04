Никол Пашинян: Где же должны были жить азербайджанцы, если не в Шуше?

«Проблема города Шуша существовала всегда. Азербайджан никогда не отказывался от идеи, что азербайджанцы должны вернуться в Карабах ». Как сообщает Новости Армении-News.am об этом 3 октября во время своего официального визита в Литву на встрече с представителями армянской общины заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Глава армянского правительства, касаясь судьбы города Шуша, задался вопросом: «Где же должны были жить азербайджанцы? И армянская сторона никоим образом это не оспаривала. Более того, когда за столом переговоров обсуждался вариант проведения референдума, либо опроса, либо плебисцита, армянская сторона также дала свое согласие на участие в них азербайджанцев из Карабаха как полноценных жителей Нагорного Карабаха. А куда бы в этом случае заселили азербайджанских жителей Нагорного Карабаха? Логично, что туда, где они до этого жили. О Шуше столько говорили за эти 30 лет. А сколько жилых домов там было построено? Нисколько. Так почему не было построено? Не было денег? Они не были уверены в том, что сохранят город? Думаю, ответ очевиден», - сказал Пашинян.

По словам премьер-министра Н.Пашиняна, самая большая проблема Армении за последние 30 лет заключалась в отрицании реальности.