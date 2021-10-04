Нельзя сказать, что обошлось совсем без интриги. Очень высокие шансы возглавить правительство были у Таро Коно, министра по делам вакцинации, яркого политика, который пользуется большой популярностью у японцев. Поскольку буквально через месяц предстоят выборы в парламент, и совсем не безразлично, кто поведет ЛДП в электоральной борьбе, партия могла сделать ставку на Коно, но опять-таки, чисто в японском духе, предпочла не суетиться.

Одна из ведущих стран мира спокойно, без скандалов и сюрпризов, сменила руководство. В Японии знают толк в ритуалах и презирают суету. После того, как с поста главы правящей Либерально-демократической партии ушел Ёсихидэ Сугу, что автоматически означало его уход и с должности премьер-министра, была запущена внутрипартийная процедура выбора преемника. Победил 64-летний Фумио Кисида, ставший сотым премьером в японской истории.

Фумио Кисида из семьи профессиональных политиков: его дед заседал в парламенте еще до второй мировой войны. Отец работал в правительстве и тоже был депутатом. Нынешний премьер сначала помогал отцу в его парламентской работе, а потом и сам поднялся по всем ступеням партийной лестницы. Вершиной до этого было рекордное по длительности руководство внешнеполитическим ведомством Японии с 2012 по 2017 годы. У Кисиды, умеренного центриста, прекрасные, ровные отношения с основными группами влияния в ЛДП, что и предопределило его нынешнюю победу.

В решающем туре голосования, в котором приняли участие 380 партийцев - депутатов парламента и 47 представителей местных организаций, 257 голосов было отдано за Фумио. Тара Коно получил 170 голосов.

Собственно, больших причин беспокоиться об исходе выборов у правящей партии нету. Свежий опрос общественного мнения, проведенный газетой «Иомиури», показал, что 64% японцев выступают в поддержку нынешнего правящего партийного союза Либерально-демократической партии и партии Комэйто, защищающей интересы мелкого и среднего бизнеса. Избиратели в целом позитивно отнеслись к смене руководства страны, и на этой положительной волне ЛДП может рассчитывать на высокий результат.

Кисида не зря столько лет был главой МИДа: одним из первых его действий был звонок в Вашингтон и разговор с главным союзником: президентом США Байденом. Одно из основных направлений работы нового японского премьера – укрепление совместных с американцами усилий по противостоянию Китаю. В частности, отмечают тесные старые связи премьера с политическим руководством Тайваня, который сейчас испытывает нешуточное военное давление со стороны Китая, пока в виде пугающих вторжений авиации в подконтрольное воздушное пространство.

Китайские корни и у нововведения в японском правительстве: отныне тут будет пост министра экономической безопасности, который должен организовать систематическое противодействие Китаю в экономическом шпионаже и проникновении на японский рынок.

Из домашних обязанностей за Фумио Кисидой в семье закреплено мытье посуды. Конечно, это такая фишка профессионального политика для прессы, но она много говорит о человеке: чистота и тщательность в приоритете. Сюрпризов от Японии не ждите. Ну и слава богу, в мире с избытком мест, не перестающих шокировать.