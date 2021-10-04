Турция призвала принять Украину и Грузию в НАТО

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на Варшавском форуме по безопасности, заявил о поддержке "движения" Украины и Грузии в сторону НАТО и необходимости противодействия "ударам" по их потенциалу. Об этом сообщает РИА Новости.

Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, не признаем аннексию Крыма. Думаю, что нужно продолжать поддерживать Украину и Грузию, и не только из-за проблем с территориальной целостностью, также надо противодействовать ударам по их потенциалу и поддерживать их движение в сторону НАТО", - сказал Чавушоглу.

Он добавил, что при этом отношения у Турции с Россией конструктивные, интенсивные дипломатические контакты с ней продолжаются.

"Мы ведем диалог с Россией, наш президент поддерживает со своим российским коллегой Владимиром Путиным тесные контакты. Мы открыты в нашей политике", - сказал турецкий министр.