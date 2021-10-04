В Сабунчи подросток убил своего отца-наркомана

Вечером 3-го октября в прокуратуру Сабунчинского района поступила информация о смерти 37-летнего Вугара Эюбова.

Как сообщили haqqin.az в Генпрокуратуре, ранее судимый В.Эюбов был убит своим 15-летним сыном Айдыном Эюбовым на почве семейного конфликта. В ходе следствия выяснилось, что во время очередной ссоры Вугар Эюбов повалил своего сына на землю во дворе дома, где он проживал, и потребовал от него найти средства для покупки наркотических веществ, но тот, подобрав лежащий на земле камень, несколько раз ударил своего отца по голове. От полученных травм В.Эюбов скончался на месте.

По факту было возбуждено уголовное дело по ст. 123.1 (умышленное убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны) УК. Подросток находится под контролем полиции. Расследование по делу продолжается.