В Нахчыванской Автономной Республике продолжаются совместные азербайджано-турецкие тактические учения под эгидой “Нерушимое братство-2021”. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, военные подразделения Турции и Азербайджана выполняют практическую деятельность с применением боевой стрельбы.

Для достижения координации взаимодействия подразделений через системы управления с командных пунктов осуществляется бесперебойное управление войсками, соединениями и части действуют в соответствии с планами боевой подготовки.

Командирами оценивается местность, выбираются направления скрытного подхода к позициям противника, изучаются маршруты движения, различными способами отрабатываются действия личного состава. Специальные ударные группы подходят к позициям противника, уклоняются от его оптических приборов и прицельного огня. В учениях, в которых задействованы боевые самолеты, военно-транспортные и ударные вертолеты, проводятся учебно-тренировочные полеты с маневрами сложного пилотажа.