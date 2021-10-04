Спецслужба Израиля «Моссад» похитила иранского генерала и вывезла в одну из африканских стран с целью допроса. Как сообщает издание Rai Al Youm, «Моссад» пытался выяснить судьбу и обстоятельства гибели израильского штурмана Рона Арада, сбитого над Ливаном в далеком 1986-м году. СМИ не указывают точную дату похищения иранца. По предположениям израильской спецслужбы, иранский генерал мог знать что-либо о судьбе штурмана.

Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, выступая на открытии зимней сессии Кнессета, рассказал о «дерзкой операции» спецслужб с целью получения информации о судьбе Рона Арада.

По сообщению, операция проходила на территории Сирии.

В конечном итоге, израильтянам не удалось прояснить что-либо о судьбе своего соотечественника. И после допроса иранского генерала освободили.