Коронавирус. Азербайджан. Последние данные

В Азербайджане за последние сутки выявлено 826 случаев заражения коронавирусом, 1 597 человек вылечились, 15 – скончались, сообщает во вторник, 5 октября, haqqin.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.