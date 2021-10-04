Попытка акции протеста в Баку
Группа активистов партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) во вторник 5 октября попытались провести акцию протеста перед Специализированным лечебным учреждением Пенитенциарной службы Азербайджана.
Участники акции потребовали освобождения члена ПНФА Ниямеддина Ахмедова.
Сотрудники полиции потребовали от протестующих разойтись, ссылаясь на положение о недопустимости скопления более 5 человек из-за пандемии коронавируса.
Далее несколько участников акции были посажены в автомобили полиции и увезены в неизвестном направлении. Начальник отдела по связям с общественностью и СМИ пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев заявил в интервью «Туран», что полиция обеспечила удаление с территории участников акции. Задержанных нет.