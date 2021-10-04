Слушания по делу Васильева начались еще в апреле. Сейчас процесс подошел к кульминации.

Сегодня в Волгоградском облсуде продолжился процесс по делу 22-летнего волгоградца Виталия Васильева, который из-за националистических взглядов убил несовершеннолетнего азербайджанского студента медуниверситета Тимура Гаврилова.

По информации российских СМИ, сегодня стороны приступили к прениям, в ходе которых сторона обвинения должна высказаться о виде и размере наказания для подсудимого. Это главная интрига сегодняшнего заседания.

В прениях гособвинитель назвал преступление чудовищным и недопустимым в цивилизованном обществе, учитывая мотив национальной ненависти. Вместе с тем прокурор отметил такие смягчающие обстоятельства, как активное содействие следствию в расследовании преступления и компенсация морального вреда матери убитого студента в размере 50 тыс. рублей (1200 манатов –ред.). В результате гособвинитель запросил для Васильева 20 лет колонии строгого режима и 1,5 года ограничения свободы после отбытия наказания, а также штраф в размере 150 тыс. рублей

Напомним, ранее мать погибшего крайне жестко высказалась в адрес подсудимого и не приняла у него извинений.

«Я хочу, чтобы ему дали пожизненный срок. Больше ничего не желаю и не хочу ему ничего сказать, ни сделать ему. У меня нет такого права», - сказала Ирина Гаврилова.

Напомним, что дикое и шокирующее преступление было совершено в ночь с 12 на 13 июня прошлого года в Ворошиловском районе Волгограда на ул. Рабоче-Крестьянской. Васильев напал на 17-летнего студента из Азербайджана Тимура Гаврилова. Потерпевший скончался, получив около 20 ножевых ранений.