Президент Германии: Спасибо турецким рабочим, которые построили нашу страну!

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поблагодарил турецких рабочих за вклад в благосостояние и развитие экономики ФРГ, а также за помощь в построении страны. Эти слова прозвучали в рамках его речи в связи с 60-летием подписания договора с Турцией, цитату приводит РИА Новости.

Речь идет о договоре от 30 октября 1961 года, его цель — привлечение трудовых мигрантов на временной основе. Согласно документу, гастарбайтеры из Турции получали ограниченное право пребывания в ФРГ сроком на два года. В отличие от других иностранцев они не могли привозить с собой семьи.

«В Германии не хватало рабочих... Поздно, слишком поздно немецкое общество было готово изменить свое отношение к так называемым "гастарбайтерам". В результате многое было упущено, и многие проблемы возникли», — заявил Штайнмайер.

Политик призвал отказаться от «ограниченного национализма» и «культурного высокомерия». Он подчеркнул, что истории гастарбайтеров заслуживают того, чтобы быть описанными в школьных учебниках.