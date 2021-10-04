В Минздраве забили тревогу: Всем больным в Азербайджане прописывают антибиотики!
«Девяти из десяти пациентов, которые приходят на прием к врачу в азербайджанских клиниках прописывают антибиотики. Это очень большая проблема». Как сообщает haqqin.az, об этом в ходе прямой трансляции на странице Минздрава в соцсети «Инстаграм» заявил терапевт Закир Гулиев.
По словам врача, антибиотики приносят больше вреда, чем пользы.
«В соседней Турции существовала система, согласно которой в аптеках невозможно было купить антибиотики без рецепта врача. Большинство антибиотиков может прописать лишь врач-инфекционист. В Азербайджане же девяти из десяти пациентам прописывают антибиотики», - сказал врач.
Закир Гулиев отметил, что у 70-80 процентов пациентов, жалующихся на повышенную температуру, кашель и боли в горле, выявляются болезни вирусного происхождения. А антибиотики не имеют никакого эффекта против вирусов.
«Напротив, они больше вредят, нежели приносят пользу. Продолжительность заболевания гриппом составляет от силы неделю, но прием антибиотиков продлевает течение болезни. Антибиотики бьют по иммунной системе человека, поэтому нужно быть предельно осторожными, прописывая их пациенту», - сказал он.