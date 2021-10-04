В Минздраве забили тревогу: Всем больным в Азербайджане прописывают антибиотики!

«Девяти из десяти пациентов, которые приходят на прием к врачу в азербайджанских клиниках прописывают антибиотики. Это очень большая проблема». Как сообщает haqqin.az, об этом в ходе прямой трансляции на странице Минздрава в соцсети «Инстаграм» заявил терапевт Закир Гулиев.

По словам врача, антибиотики приносят больше вреда, чем пользы.

«В соседней Турции существовала система, согласно которой в аптеках невозможно было купить антибиотики без рецепта врача. Большинство антибиотиков может прописать лишь врач-инфекционист. В Азербайджане же девяти из десяти пациентам прописывают антибиотики», - сказал врач.