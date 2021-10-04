Оскорбительная запись на билборде Путина в Карабахе

В зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе, армянские жители оставили оскорбительную надпись на агитационном билборде с изображением президента России Владимира Путина. Билборд под названием «Навеки вместе» символизирует российско-армянскую дружбу.

В распоряжении редакции haqqin.az находится фотография билборда с помещенным оскорблением. Руководствуясь соображениями этики, мы не публикуем эту фотографию, однако привлекаем внимание командования российских миротворцев к осуществленной провокации.