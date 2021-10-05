Иран намекает России, что между Азербайджаном и Арменией могут поменяться границы

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян выступил с более чем странным заявлением по прибытии в Москву. Х.А.Абдоллахиян планирует на запланированной встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсудить ситуацию на Кавказе. Слова иранского дипломата приводит агентство IRNA.

"В ходе встречи с Лавровым мы обсудим наши позиции по событиям на Кавказе, - заявил он. - Мы рассчитываем, что Россия отреагирует на возможное изменение границ в регионе".

Говоря о возможном изменении границ, глава МИД Ирана намекает на процесс предстоящей делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией. Однако, согласно Трехстороннему Московскому соглашению, стороны конфликта выходят к установленным в советское время административным границам. Какое изменение границ подразумевает Абдоллахиян, остается догадываться…