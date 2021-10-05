НАТО не удалось переубедить Эрдогана

НАТО не удалось переубедить Турцию отказаться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и поменять их на схожую западную военную технику, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что НАТО продолжит предпринимать попытки убедить Анкару приобрести западные системы Patriot или SAMP/T.

По словам Й.Столтенберга, Турция является важным и ценным членом НАТО. "И мы также работаем по данным вопросам как альянс, поскольку, как я знаю, имеются некоторые проблемы, некоторые союзники настроены критически по отношению к Анкаре, и это излагается открыто, в том числе на встречах НАТО. Тем не менее Турция является важным союзником в альянсе, и сыграла ключевую роль в разгроме ИГИЛ, гранича с Ираком и Сирией. Никто из союзников не принял больше беженцев, чем Турция", - сказал Столтенберг.

«Турция важна. Имеются разногласия, но ими нужно заниматься в рамках НАТО", - добавил генсек альянса.

Напомним, что во время переговоров с российским президентом Владимиром Путиным турецкий лидер Т.Р.Эрдоган подтвердил намерение своего государства по закупке российских зенитных ракетных систем.