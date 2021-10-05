В Баку из-за коронавируса закрыли среднюю школу?

Днем во вторник, 5 октября, в социальных сетях и ряде СМИ распространилась информация о закрытии в Баку средней школы №162. Сообщалось, что в школе выявлено массовое заражение коронавирусом.

Как сообщили haqqin.az в Управлении образования города Баку, информация о закрытии школы не соответствует действительности. Вместе с тем, среди учеников 8 класса действительно выявлены случаи заражения. Коронавирусом заболели трое учеников.

В связи с этим, весь класс переведен на дистанционное обучение. Школа продолжает работу в обычном режиме.

В Управлении образования также добавили, что 90% всех сотрудников столичных школ прошли вакцинацию, а в школах строго соблюдаются правила карантина.